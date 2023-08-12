Киев, 12 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Гарантировать безопасность судов во временных коридорах в Чёрном море сейчас невозможно, заявил 12 августа представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что условия сложные.

Кадр из видео Дмитрий Плетенчук

«Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100-процентную безопасность на данный момент невозможно. При этом всё это происходит под контролем ВСУ, всё, что от нас зависит, мы делаем», — заявил Плетенчук в эфире украинского ТВ.

По словам Плетенчука, со временем станет ясно, как будет работать дополнительный коридор.

10 августа власти Украины объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в и из черноморских портов. Отмечается, что на маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минобороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт.

Аналогичными ограничениями позднее отметилось минобороны Украины, сообщившее о введении с полуночи 21 июля запрета на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России. Их могут признать объектами, перевозящими военные грузы. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальском проливе запретили как опасное.