Вашингтон, 12 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Российская армия с помощью систем залпового огня «Торнадо» нанесла мощные удары по базе подготовки иностранных наёмников, расположенной в Николаевке (ЛНР). Об этом 12 августа сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

(сс) Vitaly V. Kuzmin. Боевая машина 2Б17М из состава РСЗО 9К51М Торнадо-Г

Авторы статьи предположили, что под удар могли попасть наёмники, прибывшие из Польши или Грузии. Также в издании отметили, что среди них могут быть и разведчики из западных стран, в том числе из Великобритании.

В публикации говорится, что Россия широко применяет эти реактивные системы — главным образом модификации «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Снаряды, которые они запускают, могут поражать объекты на расстоянии до 200 км. Чаще всего применяют термобарические боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев сообщил об уничтожении с помощью «Торнадо-С» пункта управления подразделения иностранных боевиков, расположенного в Николаевке. В нём также находился терминал связи «Старлинк».

По данным Минобороны России на конец июля, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 4990 иностранных наёмников. Ещё 4910 боевиков сбежали из района боевых действий и покинули Украину.