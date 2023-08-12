Москва, 12 августа, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу. Об этом фигуристка сообщила 12 августа в своём Telegram-канале.

Александр Вильф/РИА Новости Алена Косторная

19-летняя чемпионка Европы (2020) выложила в личном блоге видео с места празднования свадьбы. Среди приглашённых гостей можно заметить фигуристок Дарью Усачеву и Анну Щербакову.

Косторная также является победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. В январе бывший тренер спортсменки Елена Буянова рассказала, что Алёна перешла в парное катание. Позже фигуристка объявила о переходе из одиночного катания в парное и стала выступать с 20‑летним фигуристом Георгием Куницей. Фигуристы занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в новом сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

В декабре 2022 года Косторная пропустила чемпионат России из-за травмы.