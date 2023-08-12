Сухум, 12 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Представитель посольства России в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской телеграмму от президента Владимира Путина с поздравлением по случаю юбилея. Об этом 12 августа сообщило РИА Новости.

Кадр из видео Елена Водзинская

Юбилярше исполнилось 95 лет. Президент оценил её вклад в победу над фашизмом.

«На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал Водзинской сохранить бодрость духа и всего самого лучшего. Телеграмму зачитал представитель посольства. Ветерана также поздравили представители Дома Москвы в Сухуме, члены Совета ветеранов Абхазии и соотечественники из России. Они передали подарки и цветы.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тыс. жителей Абхазии, из которых более 17 тыс. погибли. 22 выходца их Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое — ордена Славы трёх степеней.