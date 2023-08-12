Киев, 12 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин 12 августа посетил Киев и обсудил обстановку на фронте и запросы ВСУ о военной помощи с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

royal-naval-association. co.uk Адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин

«Визит в Киев начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнёрами», — написал он в Telegram-канале.

Главком добавил, что подробно ознакомил Радакина с обстановкой в зоне боевых действий и с тактикой действий ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провёл закрытые переговоры с военным руководством Великобритании. Сам он назвал разговор результативным и добавил, что партнёры якобы готовят Украине новые пакеты военной помощи, в которые войдут системы противовоздушной обороны.

После этого также стало известно, что Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Британию одним из основных стратегических партнёров Украины и напомнил, что перед переговорами с Лондоном Киев провёл аналогичные консультации с Вашингтоном.