Париж, 12 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Эйфелеву башню открыли после проверки сапёров из-за сообщений о минировании. Об этом сообщила 12 августа «Компания по эксплуатации Эйфелевой башни» (Sete).

Gao Jing/Global Look Press

«Монумент вновь открывает двери с 14:15 (15:15 мск). SETE горячо благодарит полицейские службы за их работу. Мы подтверждаем, что в первую очередь заботимся о безопасности наших сотрудников и посетителей», — говорится в распространённом сообщении.

Об эвакуации посетителей Эйфелевой башни ИА Регнум сообщало ранее. В правоохранительных органах отметили, что людей вывели после поступившей информации об угрозе взрыва. В Sete информацию подтвердили, эвакуация началась после 13:30 по местному времени и затронула три этажа башни, в том числе ресторан и площадь вокруг неё.