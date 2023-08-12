Москва, 12 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Интернет-пользователи в России 12 августа начали массово жаловаться на работу поисковика Google. Об этом свидетельствуют данные сайта, ведущего учёт сбоев, — Downdetector.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

По данным платформы на 17:35, пользователи сообщили о 496 проблемах, возникающих при поиске информации. 55% жалоб связаны с общими проблемами, 35% — с работой сайта. Остальные сообщили о трудностях при входе в систему.

Чаще всего на работу Google жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Ранее компания Google заблокировала российским организациям, попавшим под санкции США, корпоративные сервисы Google Workspace, к которым относятся корпоративная почта, документы, диск и т.д.

Руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, комментируя ИА Регнум действия IT-гиганта, отметил, что в России ещё много тех, кто верит международным корпорациям и используют их продукцию, в том числе облачные сервисы. При этом уже были случаи, когда эти сервисы отключали. Эксперт отметил, что корпорации, исполняя антироссийские санкции, отходят от правил рынка, при этом они способствуют формированию конкуренции в лице российских компаний.