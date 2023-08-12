Архангельск, 12 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В порту Архангельска на стоящем у причала грузовом судне «Терский берег» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что сообщение по возгорании поступило около 14:30 12 августа.

Прибывшие на место пожарные расчёты установили, что горение происходит в трюме на нижней палубе судна.

«Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Тушение пожара идёт по повышенному рангу сложности №2. К месту ЧП направили дополнительные силы и средства. К ликвидации возгорание привлекли 45 человек личного состава, а также 12 единиц пожарной техники.

Группа газодымозащитников проверяет соседние трюмы. Проводится охлаждение металлических конструкций.

«В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. В готовности к применению пенная атака», ― добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в июне сухогруз под флагом Маршалловых Островов загорелся в акватории Находки в Приморском крае. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Сухогруз Beks Force следовал из КНР в порт Восточный, на борту находились 24 члена экипажа. В результате пожара пострадали два человека, их эвакуировали на берег.

В середине мая возгорание произошло на судне «Спарта» в мурманском рыбном порту. В тушении были задействованы 25 человек и восемь пожарных машин. С судна эвакуировали экипаж в составе 17 человек. Погибших и пострадавших нет.