Симферополь, 12 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. После связанных с попытками ракетных атак ВСУ остановок движения по Крымскому мосту со стороны полуострова и со стороны Кубани скопилось почти 1300 автомобилей. Об этом 12 августа сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

Уточняется, что по состоянию на 17:00 (совпадает с мск) стороны Краснодарского края в очереди перед пунктом досмотра скопилось 561 транспортное средство, время ожидания проезда по мосту составляет порядка двух часов.

Со стороны Крым скопилась очередь 711 транспортных средств, время ожидания проезда также составляет свыше двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Крымскому мосту возобновили движение автомобильного транспорта, которое прерывали из-за второй попытки ракетной атаки ВСУ.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о предпринятой ВСУ второй за день попытке ракетной атаки на Крымский мост. В Министерстве обороны уточнили, что украинская армия при этом снова использовала переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200.

В течение последних суток Киев трижды попытался нанести удар по мосту. Так, в ночь на 12 августа российский силы ПВО засекли 20 украинских дронов и уничтожили 14 из них. Ещё шесть беспилотников нейтрализовали средства РЭБ.

Позднее глава Крыма рассказал, что ПВО сбили две ракеты ВСУ у Керченского пролива. Для обеспечения безопасности переправы спецслужбы выставили дымовую завесу.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такие попытки атак украинских военных варварской акцией, на которую нельзя не ответить. Дипломат подчеркнула, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, который ни при каких условиях нельзя атаковать.