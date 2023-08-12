Дербент, Дагестан, 12 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В Дербенте, где в частном жилом доме произошёл хлопок газа, скончался подросток, получивший сильные ожоги. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

«После 9 часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребёнка 14 лет, получившего ожоги», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего с самого начала медики оценивали как крайне тяжёлое. Он получил ожоги более 95% поверхности тела и находился на искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Дербенте в двухэтажном частном жилом доме на улице Шахбазова, 61 прогремел взрыв. В результате пострадали пять человек. Ударной волной выбило стёкла в доме.

Двух пострадавших детей выписали домой в удовлетворительном состоянии. Трое оставались в реанимации. У 14-летнего подростка диагностировали ожоги 95% поверхности тела, у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60%.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что, по предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушений техники безопасности при использовании газового оборудования.

Следователи прокуратуры возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, причиной происшествия стала утечка из газовой трубы из-за несвоевременного технического обслуживания уполномоченной организацией.