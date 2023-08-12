Сватово, ЛНР, 12 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российские бойцы нашли погибших украинских военных, которых ВСУ бросили при отступлении в Донбассе, рассказал 12 августа старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Стрела».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Тела украинских военных российские бойцы обнаружили в посёлке Новоселовское Сватовского района ЛНР. Украинская сторона не предпринимает никаких попыток их забрать.

«Да, мы воюем [с Украиной], но память о погибших надо сохранять, неважно, наши это ребята или противника. Мы же не можем на корм собакам оставить», — сказал Стрела.

Он пояснил, что останки погибших следует вернуть родным.

«Если ВСУ не могли их убрать с поля боя, если украинской стороне это не нужно, то мы по-другому не можем», — сказал российский военный, добавив, что за сутки удалось эвакуировать семь тел украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Минобороны заявило об освобождении российскими военными на купянском направлении Новосёловского в ЛНР.

Группировка «Запад» регулярно сообщает, что ВСУ в районе Новосёловского проводит по нескольку атак в сутки. Такую попытку ВСУ предприняли 11 августа. Также сегодня глава пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский сообщил о трёх атаках ВСУ в районе Новосёловского.