Анкара, 12 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября, сообщил турецкий телеканал A Haber.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По его данным, Эрдоган ожидает приезда российского президента в Турцию. При этом не исключают и поездку главы Турции в Россию.

Телеканал не назвал точной даты встречи двух лидеров. Основной темой переговоров, как ожидается, станет перспектива возобновления зерновой сделки.

Кроме того, сообщается, что Эрдоган посетит Венгрию в августе и Индию и США в сентябре.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа президенты России и Турции в ходе телефонного разговора договорились о визите российского лидера в Анкару. Во время беседы с российским лидером Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в конце июля Путин сообщил, что собирается обговорить детали личной встречи с турецким лидером. Президент при этом сказал, что либо Эрдоган приедет в Россию, либо он приедет в Турцию.

25 июля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин обещал Эрдогану посетить Турцию и планирует это сделать, но дату визита ещё не назначили.