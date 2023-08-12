Москва, 12 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Лисички и белые грибы богаты витаминами группы В и другими полезными минералами, поэтому повышают либидо у мужчин и женщин, сообщила доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева «Газете. Ru».

ИА Регнум

Она рассказала о важности сбалансированного питания для подъёма энергии. На либидо, кроме витаминов группы В, больше всего влияют витамины С и D, магний, железо, селен, цинк. В грибах очень много этих веществ, отметила врач.

«Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Эти грибы содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Они также богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами», — сказала Царева.

Второе место среди грибов, повышающих либидо, нутрициолог отдала белым грибам. Она сообщила, что в них много белка и витаминов группы В и D.

Царева также рекомендовала для максимального сохранения полезных веществ в этих грибах готовить их с минимальной термической обработкой. Для усиления эффекта на либидо она посоветовала приправить грибы специями-афродизиаками, такими как кардамон, карри, имбирь и красный перец.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала ИА Регнум о пользе абрикосов. Эти фрукты содержат много калия и антиоксидантов. Врач отметила, что употребление абрикосов способствует профилактике болезней сердца и кровеносных сосудов, снижает риск появления аритмии, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу.

Кроме того, как отметила Разаренова, абрикосы способствуют защите иммунитета, ограждающего организм от инфекций. Витамины и минералы в этих фруктах положительно влияют на здоровье глаз и кожи, их употребление полезно для беременных, а также помогает укрепить зубы и кости.