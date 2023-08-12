Москва, 12 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Народную артистку СССР Веру Васильеву 12 августа похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Владимир Астапкович/РИА Новости

12 августа в Московском академическом театре сатиры прошла церемония прощания, на которой присутствовали друзья, коллеги и близкие Веры Васильевой. Гроб вынесли на сцену театра.

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Позже в храме Христа Спасителя прошло отпевание. Затем состоялись похороны на Новодевичьем кладбище.

Веру Васильеву похоронили рядом с народной артисткой СССР Мирой Кольцовой и диктором Игорем Кирилловым.

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Как сообщало ИА Регнум, Вера Васильева умерла 8 августа в Москве на 98-м году жизни. В кино она снималась с 1945 года: её кинодебютом стала эпизодическая роль в художественном фильме «Близнецы», тогда актрисе было 20 лет.

Вера Васильева сыграла в кино около 40 ролей. С 1948 года на сцене Московского академического театра сатиры она сыграла более 60 ролей. Звания народной артистки СССР Вера Васильева удостоилась в 1986 году.