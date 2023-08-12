Калининград, 12 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Момент крушения истребителя Су-30 в Калининградской области попал на видео. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Евгений Одиноков/РИА Новости СУ-30

На видео запечатлён момент, когда десятки людей внимательно следят за полётом самолёта. Воздушное судно заходит на очередной вираж, а потом начинает терять высоту, после чего разбивается.

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Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-30 потерпел крушение 12 августа в Калининградской области. Как уточнили в пресс-службе Западного военного округа, инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта.

Самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.