Крушение Су-30 в Калининградской области сняли на видео
Калининград, 12 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Момент крушения истребителя Су-30 в Калининградской области попал на видео. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Евгений Одиноков/РИА Новости
СУ-30
На видео запечатлён момент, когда десятки людей внимательно следят за полётом самолёта. Воздушное судно заходит на очередной вираж, а потом начинает терять высоту, после чего разбивается.
Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-30 потерпел крушение 12 августа в Калининградской области. Как уточнили в пресс-службе Западного военного округа, инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта.
Самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.