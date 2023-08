Москва, 12 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Скончавшаяся 11 августа переводчик и актриса Белла Ко около года боролась с онкологией, рассказала актриса Серафима Смолина на странице во «ВКонтакте».

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-4» Белла Ко

«После ковида обнаружилась онкология, сражалась около года, сколько могла», — рассказала Смолина.

Рассказала о своих отношениях с Беллой Ко и другая её подруга — Елена Саенко на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Белла была доброй и жизнелюбивой, рассказала Саенко, которая познакомилась с ней во время учёбы в Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсун-заде. Они вместе учились, потом Белла перевелась на актёрский факультет.

По словам Саенко, актриса не так давно занялась травничеством. В феврале Елена узнала, что подруга больна раком.

«Белла боролась как могла», — рассказала Саенко.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа переводчица и актриса Белла Ко в возрасте 54 лет умерла в Москве от онкологического заболевания.

Актриса родилась 23 мая 1969 года.

В 1995 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сыграла роли в таких популярных сериалах, как «Убойная сила — 3», «Улицы разбитых фонарей — 4», «Склифосовский — 2», «Профиль убийцы — 2».

Большую известность получила в качестве переводчика и актрисы дубляжа. Так, её голосом говорили герои мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», а также фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и других.

Кроме того, голосом актрисы говорят персонажи таких популярных компьютерных игр, как Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, а также голос Беллы Ко звучит в популярном шутере от третьего лица The last of us.