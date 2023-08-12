Уфа, 12 августа, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Башкирия получила свидетельство о наименовании места происхождения товара на бренд «башкирская лошадь». Глава Роспатента Юрий Зубов вручил 12 августа документ главе региона Радию Хабирову во время проходящего в Баймакском районе фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты».

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«Наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, под влиянием разных факторов — географического, климатического, человеческого», — сказал Хабиров.

Лошади получили правовую охрану в качестве наименования места происхождения товара. После получения данного свидетельства использовать бренд «башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. Патент поможет сохранить генофонд, вести племенную работу и контроль за разведением лошадей на научном уровне.

Башкирская лошадь стала официальным региональным брендом. Ранее госохрану получили минеральные воды «Ассы», «Юматовская», «Кургазак», духовой музыкальный инструмент курай, бурзянский бортевой мед, башкирский мёд и мансуровский гранит.

Кроме того, в Роспатенте проводится экспертиза ещё по двум заявкам на «башкирские национальные костюмы» и «башкирскую пуховую шаль».

В прошлом году фестиваль «Башкирская лошадь» прошёл в Баймакском районе Башкирии на берегу озера Графское. Мероприятие началось с конноспортивных состязаний. В рамках проекта работал и межрегиональный фестиваль «Мәргән уҡсы». Также участниками фестиваля стали порядка ста лучников из Пермского края, Башкирии, Калмыкии, Челябинской, Астраханской, Омской областей, Москвы и Екатеринбурга.