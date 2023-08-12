Симферополь, 12 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, ранее прерванное из-за второй попытки ракетной атаки со стороны украинских войск, возобновили. Об этом 12 августа сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ предприняли за день вторую попытку ракетной атаки на Крымский мост. Он также поблагодарил российские силы ПВО за высокий профессионализм и бдительность. В Минобороны уточнили, что Киев снова использовал переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200 при повторной попытке атаки на мост.

В последние сутки ВСУ трижды пытались нанести удар по Крымскому мосту. Российский силы ПВО пресекли первую попытку, когда в сторону объектов Крыма направились 20 беспилотников, уничтожив 14 из них, ещё шесть дронов подавили средства РЭБ. Позднее Аксёнов сообщил, что средства ПВО сбили две ракеты ВСУ у Керченского пролива. Для обеспечения безопасности переправы спецслужбы выставили дымовую завесу.

После этого официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такие попытки атак со стороны Киева варварской акцией, на которую нельзя не ответить. Она подчеркнула, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры.