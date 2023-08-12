Дербент, Дагестан, 12 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры в Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прокурором Республики Дагестан поставлен на контроль ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — подчеркнули в прокуратуре.

По данным следователей, причиной происшествия стала утечка из газовой трубы из-за несвоевременного технического обслуживания уполномоченной организацией.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв произошел в Дербенте утром 12 августа в двухэтажном доме по адресу улица Шахбазова-61. В доме выбило стёкла, пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что, по предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушений техники безопасности при использовании газового оборудования. На место происшествия отправили вертолёт санавиации, чтобы медики оценили состояние пострадавших, нужно ли их госпитализировать в ожоговый центр.