Москва, 12 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В Москве саунд-продюсер Тимы Белорусских Ян Супоненко подвергся нападению. Об этом 12 августа сообщил телеканал РЕН ТВ

Иван Шилов ИА Регнум

По данным телеканала, инцидент произошёл на набережной, по которой Супоненко вместе со своей девушкой катались на самокате. В какой-то момент дорогу спутнице саунд-продюсера перекрыл молодой человек, вышедший из находящегося рядом ночного клуба.

Мужчина попытался выяснить, что случилось, однако в эту же секунду получил удар в висок со спины, после чего он упал и его начали бить ногами.

«В итоге у юноши рассеченная бровь, несколько швов и сотрясение мозга», ― говорится в материале телеканала.

Нападавший скрылся с места на такси чёрного цвета.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что в Центре Москвы избили главного тренера команды России по парусному спорту Наталью Иванову. На женщину напал мужчина на электровелосипеде, когда тренер ехала на своём автомобиле по Комсомольскому проспекту.

На пешеходном переходе она пропустила электровелосипедиста, однако он догнал её после того, как женщина припарковала свою машину, и набросился на неё сначала с кулаками, а потом стал наносить удалы её же собственным зонтом-тростью. После этого злоумышленник сбежал, не высказав конкретных претензий.

В начале августа в подмосковных Химках избили чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина. По предварительным данным, оппонентом экс-игрока сборной и ЦСКА стал мужчина по имени Спартак. Баскетболист получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали в больницу. Пострадавший потребовал, чтобы полиция разобралась в происшествии, а виновные понесли наказание.