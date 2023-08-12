Париж, 12 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Объем закупаемых потребителями во Франции продуктов питания на фоне роста за полтора года цен снизился на рекордные 11,4%. Об этом 12 августа сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции (Insee).

Alexis Sciard/Global Look Press

«С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объёме на 11,4%, такого никогда не было с 1980-го (года — прим. ред.), когда Insee начал собирать эти данные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в статистике учитывают и количество закупаемых продуктов, и их ассортимент.

Телеканал указал, что на фоне роста уровня инфляции жители Франции изменили потребительские привычки и стали ориентироваться на скидки, а также сниженные цены и собственные торговые марки ретейлеров

Ранее Insee сообщил, что рост цен на продовольствие по итогам июля в годовом выражении оказался ниже июньского, однако всё равно остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр, яйца и растительное масло.

В конце июня глава французского минфина Брюно Ле Мэр предупредил жителей страны о том, что инфляция уже не вернется к уровню, который был до пандемии коронавируса. Он пояснил, что этому будут способствовать экономический курс на национализацию ряда ключевых производств и действия по борьбе с изменением климата.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных 40 стран Европы сообщило, что в июне текущего года годовой уровень продовольственной инфляции в России составил 0,08%, и это является самым низким показателем среди европейских стран. Отмечалось, что наиболее высокая продовольственная инфляция на тот момент была в Венгрии (29,3%), Сербии (22,1%), Эстонии (19,5%). В списке лидеров по этому показателю, помимо России, оказались Белоруссия (3,6%) и Швейцария (5,1%).