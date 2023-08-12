Париж, 12 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Французская полиция эвакуировала посетителей Эйфелевой башни, сообщил 12 августа Reuters.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Один из самых посещаемых туристических объектов в мире закрыли для публики», — сообщил источник во французской полиции.

В правоохранительных органах отметили, что людей эвакуировали после поступившей информации об угрозе взрыва.

На месте работает группа сапёров.

В «Компании по эксплуатации Эйфелевой башни» (Sete) подтвердили информацию. Эвакуация началась после 13:30 по местному времени и затронула три этажа Эйфелевой башни, в том числе ресторан и площадь вокруг неё.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва. В «Компании по эксплуатации Эйфелевой башни» (Sete) тогда рассказали, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве на сооружении.