Берлин, 12 августа, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ провалилось из-за применения украинской армией тактики атак малыми группами. Об этом говорится во внутреннем докладе Бундесвера, опубликованном газетой Bild.

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«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на такие малые группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, согласованное ведение боевых действий невозможно», — говорится в документе.

Авторы доклада отметили, что подобная тактика не позволяет перехватывать инициативу и добиваться огневого превосходства. Кроме того, из-за проблем со связью при большом количестве групп растёт вероятность нанесения удара по своим. В Бундесвере также считают, что Запад поставляет на Украину недостаточное количество оружия.

Военный эксперт Нико Ланге, комментируя доклад, заявил, что западным странам не нужно быть оптимистичными по поводу возможностей ВСУ. Он отметил, что украинским подразделениям приходится прорываться через минные поля, кроме того, у России превосходство в воздухе.

«Лучшее, что мы можем сделать, — это настроиться на длительную и систематическую поддержку Киева», — сказал Ланге.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В Минобороны отметили, что украинская армия не смогла добиться успехов ни на одном из направлений, но несёт при этом большие потери. За два месяца попыток прорвать российскую линию обороны ВСУ потеряли 43 тыс. военнослужащих, а также 4,9 тыс. единиц техники, в том числе более 1,8 тыс. танков и других видов бронетехники. К ним не относятся потери, понесённые в ходе ракетных и воздушных ударов по украинским тыловым военным объектами.

Президент России Владимир Путин 30 июля сообщил, что украинская армия сменила тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, и использует на передовой только пехоту. Причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее, отметил российский лидер.

В то же время российская армия начала продвигаться на купянском направлении в Харьковской области. 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что отряды «Западной» группировки войск Вооружённых сил России снова улучшили позиции в этом районе.