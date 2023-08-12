Минск, 12 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В сельском хозяйстве важна дисциплина и соблюдение технологий, чтобы Белоруссия не оказалась в той же ситуации, что и Украина. Об этом 12 августа в ходе посещения крестьянского фермерского хозяйства «Старт ТС» в Оршанском районе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Главе государства продемонстрировали технологию безотвальной обработки почвы. Она более экономна по сравнению с традиционной вспашкой, но последующий уход за полем требует четкого соблюдения ряда требований.

«Здесь дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрения ― надо внести. Положено обработать, химпрополку сделать за сутки ― надо в это время сделать. И столько раз, сколько надо», ― подчеркнул глав государства, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что дисциплина должна быть везде, а без неё толку не будет.

«Если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке. В Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому надо двигаться, двигаться, двигаться», — продолжил президент.

Также белорусский лидер указал на важность технологии и необходимость двигаться в этом направлении. Однако, по его словам, начать нужно с кадров.

«Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина! Хватит! Дурница закончилась!», ― сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что с диктатурой и крепостным правом это не имеет ничего общего. По словам Лукашенко, просто нужно собраться и выдержать.

Как сообщал ИА Регнум, ранее Лукашенко уже заявлял о необходимо «сжать зубы» и работать, выдавая результат, чтобы не пришлось защищать Белоруссию с оружием в руках. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию АПК Гомельской области.