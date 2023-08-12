Париж, 12 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Лодка, на которой плыла группа мигрантов, опрокинулась в проливе Ла-Манш, сообщило 12 августа агентство «Синьхуа».

(сс) Rc1959 Лодка с мигрантами

Как сообщила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря, к месту происшествия прибыли вертолёт и шесть судов — четыре французских и два — из Великобритании.

К настоящему моменту спасти удалось 50 человек, спасатели продолжают поиск остальных путешественников.

Прокуратура Булонь-сюр-Мера объявила о начале расследование ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа 56 мигрантов едва не затонули в Атлантическом океане недалеко от порта Тан-Тан в Марокко. Мигранты из Африки пытались добраться до Европы.

Помощь тонущим оказала береговая охрана Марокко, которая во время патрулирования заметила терпящую бедствие лодку. Мигрантам оказали медицинскую помощь и передали их полиции Марокко.

В апреле председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил о новой волне миграционного кризиса. За первые три месяца этого года в Италию прибыло в четыре раза больше беженцев, чем в тот же период 2022 г. Вебер призвал договориться с Тунисом о контроле за мигрантами.