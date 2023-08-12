Москва, 12 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Шаурма как блюдо с самым высоким риском отравления особенно опасна летом, заявила врач-инфекционист, заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Иветта Горшкова. 12 августа она отметила, что шаурма ― очень опасный продукт вне зависимости от времени года, но в жару риск отравления такой едой многократно возрастает.

Александр Рюмин/ТАСС

«Жаркая погода, неправильное хранение ингредиентов, приготовление заведомо испорченного продукта, обсеменённого бактериями, нарушения в процессе приготовления, немытые руки повара — это может привести к тяжёлому отравлению», ― привела слова Горшковой «Газета. Ru».

Инфекционист порекомендовала покупать шаурму только в проверенных заведениях, где строго соблюдают технологии приготовления. Горшкова напомнила, что летом белковые продукты обязательно необходимо хранить в холодильнике из-за того, что белок ― питательная среда для бактерий. Помимо шаурмы, это могут быть все мясные и молочные продукты.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Магнитогорске 16 посетителей местного кафе отравились шаурмой с курицей. Позднее стало известно о госпитализации с отравлением 25 человек. Сотрудников кафе, в котором сделали заказы отравившиеся, отстранили от работы до окончания лабораторных исследований. В результате следственных действий правоохранители возбудили уголовное дело по факту массового отравления по статье о выполнении работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.