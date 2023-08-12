Москва, 12 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Информация о госпитализации артиста цирка Андрея Николаева не соответствует действительности. Об этом 12 августа сообщил сам артист.

Г. Поляк/РИА Новости Артист цирка Андрей Николаев

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», — сообщил Николаев в разговоре с ТАСС.

В Российской государственной цирковой компании сообщили, что Николаев себя плохо чувствует, но он отказался ложиться в больницу.

12 августа появилась информация об экстренной госпитализации Николаева в одну из клиник Москвы. Сообщалось также, что у него выявили ковид и что ему требуется операция на печени.

Народный артист РСФСР Андрей Николаев — режиссёр-постановщик номеров комического цирка и эстрады, участвовал в интермедиях легендарного клоуна Карандаша, в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио.

В 60-х годах Николаев создал клоунский образ клоуна Андрюши. Сейчас артисту 85 лет.