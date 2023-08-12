Нальчик, 12 августа, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Число пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии увеличилось до шести человек, ещё один погиб. Об этом сообщили 12 августа в Telegram-канале МЧС.

Денис Абрамов/ТАСС

«Помощь МЧС России потребовалась ещё одному травмированному при камнепаде туристу», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что за пострадавшим в горы Кабардино-Балкарии вылетели спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда на вертолёте.

В Нальчике с пострадавшими работают психологи.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и пятеро пострадали в результате камнепада в Черекском районе КБР. Трагический инцидент произошёл у альпинистского лагеря «Безенги» («Судейские ночевки») на высоте 3500 метров. На этом месте остановились на ночёвку две группы туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга.

Директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев уточнил, что горные массы на место стандартных ночёвок обрушились ночью с вершины Дых-Тау. Там ночевали две группы: альпинисты (шесть человек) и туристы (три человека).

На место камнепада вылетел вертолёт со спасателями МЧС России. Они начали поэтапную эвакуацию группы туристов. Всех эвакуированных туристов передали медикам в Нальчике.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия.