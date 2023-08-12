Киев, 12 августа, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Учителя и другие работники сферы образования должны срочно вернуть единоразовое пособие в размере 6500 гривен (около $175), выданное после начала Россией специальной военной операции. Об этом говорится в письме министерства экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе сообщили, что деньги не вернули 3247 сотрудников. Они обязаны перечислить полученную сумму на счёт минэкономики по указанным реквизитам с учётом банковской комиссии за перевод. Средства планируют отправить на военные нужды.

«В случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство приступит к их истребованию в судебном порядке», — заявили в министерстве.

Единоразовое пособие на Украине выдавали по заявлениям, которые принимали до 31 марта 2022 года. Помощь планировалось предоставить тем, кто потерял работу, но её также смогли получить те, кто сохранил рабочие места.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе 2023 года заявил, что дефицит государственного бюджета в этом году составляет около $38 млрд. Кроме того, на восстановление энергетики и критической инфраструктуры нужно ещё $17 млрд.

Президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. На это критически отреагировали многие политики. Член палаты представителей, где большинство у Республиканской партии, Марджори Тейлор Грин заявила, что американской администрации вместо помощи Киеву стоит обратить внимание на внутренние проблемы, в том числе на рекордно выросшее число бездомных в США.