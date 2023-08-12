Париж, 12 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, пока сами всё больше погружаются в упадок. Об этом 12 августа написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

Как напомнил французский политик, 10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную помощь Киеву в размере 13 млрд долларов.

«В то же время города США погружаются в упадок, а большие города становятся лачугами под открытым небом», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа агентство Reuters сообщило, что запрошенная Байденом у Конгресса США для помощи Киеву сумма превзошла объём финансирования для решения внутренних американских проблем. По данным источника, американский президент запросил в общей сложности 40 млрд долларов, из которых 24 млрд долларов предназначаются Украине.

Позднее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередной запрос Белого дома и предоставление Киеву дополнительной помощи не отразится на ситуации вокруг спецоперации и не приведёт к проигрышу России в конфликте. Дипломат подчеркнул, что такими решениями США только затягивают кризис.