Калининград, 12 августа, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30. Как сообщила 12 августа пресс-служба Западного военного округа, экипаж погиб.

Валентин Капустин/РИА Новости

«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — заявили в ЗВО.

Уточняется, что самолёт выполнял полёт без боекомплекта. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

Как сообщало ИА Регнум в мае 2023 года, при схожих обстоятельствах в Крыму во время тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Крушение по причине отказа техники произошло в Джанкойском районе, полёт также выполнялся без боекомплекта. Оба летчика погибли.

В феврале 2023 года сообщалось, что в Белгородской области, в 30 км от границы с Харьковской областью, потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, но тем не менее погиб. Самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, причиной крушения также стала техническая неисправность.