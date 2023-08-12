Симферополь, 12 августа, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Движение автотранспорта на Крымском мосту, которое ранее прервали из-за попытки ракетной атаки со стороны ВСУ, восстановили. Об этом 12 августа сообщил оперативный штаб Крыма в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

В оперштабе также напомнили действующие в настоящее время правила движения по мосту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков написал, что спецслужбы установили дымовую завесу у Крымского моста. Он также добавил, что движение по мосту возобновят в ближайшее время.

До этого ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о двух сбитых силами российской ПВО в районе Крымского моста ракетах ВСУ. Он подчеркнул, что мост при попытке атаки повреждений не получил и никто не пострадал.

Позднее Минобороны подтвердило факт ракетной атаки украинских военных на Крымский мост. В ведомстве указали, что Киев пытался ударить по мосту переделанной в ударный вариант ракетой С-200.