Архаринский район, Амурская область, 12 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Тело подростка нашли на железной дороге в Приамурье, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

«Установлено, что днём 11 августа 2023 г. на железнодорожной станции Архара на 8079-м километре Дальневосточной железной дороги, расположенной в Амурской области, несовершеннолетний 2009 года рождения самостоятельно взобрался на вагон-цистерну грузового поезда, дотронулся до провода контактной сети и получил ожоги 90% поверхности тела в результате электротравмы», — сообщили в ведомстве.

В связи с этим хабаровский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 1 статьи 263 УК РФ).

В рамках дела сотрудники СКР осмотрели место происшествия, начали комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в Дербенте 14-летний подросток получил ожог 95% тела при взрыве газа. Также сильно пострадали двое взрослых: у женщины диагностировали ожоги 90% тела, у мужчины — 60%. Взрыв прогремел в двухэтажном частном жилом доме утром 12 августа.

В середине июля в карельском городе Питкяранте на железной дороге тяжёлую черепно-мозговую травму получил мальчик четырёх лет. Он попал под поезд, после чего оказался в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.