Киев, 12 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Украину всё чаще и настойчивей призывают к переговорам с Россией, и осенью количество призывов будет только расти, заявил изданию РБК-Украина глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Kay Nietfeld/Global Look Press Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю», — сказал министр.

Кулеба добавил, что Киев не станет мириться с таким давлением. Он заявил, что украинская сторона сделает всё, используя международное право и уголовное законодательство, чтобы призывы о переговорах угасали.

Официальные представители Киева неоднократно заявляли, что отказываются вести переговоры с Москвой, пока российская армия не отойдет на границы 1991 года. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время российский лидер неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам. Он также отметил, что позиция Киева зависит от Запада, так как украинская сторона сама начнёт просить о переговорах, если на Украину прекратят поставлять оружие.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что украинские власти, называя свои требования для мирных переговоров, фактически требуют капитуляции России. Он заявил, что это подтверждает неготовность Киева к переговорам, а заявления о «формуле мира» украинская сторона делает, пытаясь убедить западных союзников, что вернёт утраченные территории.