Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело после смерти девушки, чьё тело обнаружили в лесу Каменск-Уральского.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе СК.

В Каменск-Уральском в лесополосе обнаружили тело 16-летней девушки. По данному факту проводится расследование. Следователи провели осмотр места происшествия, тело несовершеннолетней направили на экспертизу для выяснения причины смерти.

Информация о пропаже несовершеннолетней поступила 9 августа. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 8 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила подавать документы для поступления в колледж. Поздно вечером 8 августа она пошла домой через лесопарк и пропала. Горелов уточнил, что погибшая раньше из дома не уходила и на учёте в полиции не состояла.

Отец 16-летней школьницы рассказал, что в последний раз общался с дочерью вечером 8 августа по переписке. Мужчина отрицает, что дочь могла свести счёты с жизнью и погибнуть из-за употребления наркотических веществ. Он также рассказал, что в день гибели его дочь ходила на стажировку.