Санкт-Петербург, 12 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, намеревавшегося поджечь здание военкомата. Такое решение 12 августа принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Об аресте подозреваемого Давронбека Юлдошева, подозреваемого в попытке совершить теракт, перед судом ходатайствовало следствие.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту арест по 9 октября 2023 года», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Следствие полагает, что, имея умысел на совершение теракта, Юлдошев, действуя совместно с неустановленными лицами, вечером 10 августа достал бутылку с горючим содержимым и зажигалку и пришёл к зданию военкомата. Довести свои намерения до конца злоумышленник не успел. 11 августа его задержала полиция.

Как сообщало ИА Регнум, гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке, которую он, предположительно, намеревался использовать для поджога здания, задержали у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться.

В ходе досмотра его личных вещей в телефоне правоохранители обнаружили переписку, в которой молодого человека убеждали поджечь военкомат. В этой переписке девушка пообещала задержанному вернуть деньги за встречу с ней, ранее переведённые какому-то «администратору», также там содержался адрес здания военкомата и рецепт по изготовлению коктейля Молотова.

Ранее пресс-служба УФСБ по Свердловской области разъяснила, что мошенники, которые отправляют россиян поджигать военкоматы и другие административные здания, находятся за пределами России. Их жертвами, как правило, являются социально уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению.

Только за несколько дней в начала августа произошло более десяти поджогов военкоматов в разных регионах страны, в большинстве случаев исполнители стали жертвами телефонных мошенников.

Так, в Ставрополе 1 августа женщина попыталась бросить в здание городского военкомата бутылку с зажигательной смесью. 2 августа стало известно, что 66-летняя женщина, работающая кассиром в супермаркете, пыталась поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Её задержали по горячим следам.