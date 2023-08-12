Киев, 12 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Киев открыл регистрацию судов для прохода по назначенным им временным торговым коридорам в Чёрном море. Об этом объявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже сейчас открыта регистрация, координатор уже работает», — рассказал он.

Плетенчук добавил, что движение судов по этим маршрутам будет проходить под контролем украинских ВМС. Он сообщил, сколько времени будут действовать коридоры.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа ВМС Украины объявили, что определили временные коридоры в Чёрном море для торговых судов. Они идут в порты Черноморска, Одессы и Южного. Координаты коридоров не опубликовали. При этом в Киеве подчеркнули, что для судов, которые будут ходить по этим маршрутам, сохранится военная угроза.

Украина ищет варианты экспорта зерна и другого продовольствия после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Москва продлевала соглашение в течение года, но с 18 июля отказалась это делать, так как Запад не выполнил условия российской стороны. Кроме того, украинская сторона использовала предоставленные ей коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

После прекращения действия зерновой сделки Минобороны России объявило, что с 20 июля будет рассматривать все суда, идущие в украинские порты, в качестве вероятных перевозчиков военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны, чьи флаги будут на таких судах, Москва признает стороной, вовлечённой в украинский конфликт.