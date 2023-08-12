Москва, 12 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 405 военных на донецком, южнодонецком, запорожском, краснолиманском и херсонском направлениях в зоне СВО. Об этом 12 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что за сутки на этом направлении было уничтожено свыше 110 военных ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Конашенков отметил, что российские войска на южнодонецком направлении отбили две атаки штурмовых групп украинской армии у Урожайного в ДНР.

«Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — указал он.

Официальный представитель Минобороны добавил, что на запорожском направлении Вооружённые силы России за сутки отразили три попытки атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Работино в Запорожской области.

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что на краснолиманском направлении российские военные отразили три попытки атаки со стороны ВСУ у Сергеевки и Серебрянского лесничества в ЛНР, за сутки на этом направлении противник потерял до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. Он подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены.

Позднее официальный представитель Минобороны добавил, что российскими военными был уничтожен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса украинской армии у Орехова в Запорожской области. По его словам, у города Запорожье и населённого пункта Малая Токмачка были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ.