Москва, 12 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Российские военные 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Об этом в ходе брифинга 12 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населённого пункта Коломыя», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Тогда представитель Минобороны Конашенков отметил, что все цели удалось поразить. Он добавил, что российские военные уничтожили командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.