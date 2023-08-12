Москва, 12 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом на брифинге 12 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В районах города Запорожье и населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ», — сообщил военный.

Как сообщало ИА Регнум, российские разведчики огнём миномёта ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ. 29 июля разведчики первой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнём из миномета ликвидировали наблюдательный пункт подразделений ВСУ на сватовском участке линии соприкосновения. При помощи корректировки с беспилотника бойцы совершили выстрел, попавший в поле вблизи наблюдательного пункта, а следующие три мины попали в его блиндажи.

Позднее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что если власти Украины продолжат проводить теракты на территории России, Москва ответит ударом, в том числе по командным пунктам в Киеве. В итоге украинские власти могут лишиться не только военных, но и энергетических объектов, а вина будет лежать на руководстве страны и лично на президенте Владимире Зеленском, которые не желают отказываться от проведения терактов, считает эксперт.