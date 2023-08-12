Москва, 12 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» 12 августа представила проект, в котором наиболее известные и востребованные в зоне СВО образцы вооружений показаны в виде фантастических механизированных животных. Героями публикации стали истребитель Су-57, танк Т-90М «Прорыв», ударный беспилотник «Ланцет», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», вертолёт Ка-52 и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк».

Ростех

«Мы представляем боевую технику госкорпорации, участвующую в СВО, в виде механизированных монстров. 90% военной техники произведены на предприятиях Ростеха. У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», — говорится в подписи поста в Telegram-канале корпорации.

Т-90М изобразили в виде медведя, комплекс «Панцирь-С1», визитная карточка тульского Конструкторского бюро приборостроения, способный надёжно защищать от средств воздушного нападения, представили как гигантского носорога. «Ланцет» стал пчелой с выпущенным жалом, Ка-52 производства компании «Вертолёты России», давно прозвали «Аллигатором», кем его и показали в проекте. Истребитель Су-57 изобразили в виде робота-сокола. «Солнцепёк» стал огнедышащим трёхголовым драконом, напоминающим Змея Горыныча из славянской мифологии.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличить долю производства новейших вооружений, в которые входят танки Т-90М «Прорыв» и беспилотники «Ланцет». Чемезов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции они, а также БМП, БТР, комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также вертолёты, самолёты и другие БПЛА великолепно себя зарекомендовали.

Позднее ВСУ признали бессилие перед российским «Ланцетом». Украинские военные назвали российский ударный беспилотник «Ланцет» одной из главных своих угроз на поле боя. Журналисты издания The Telegraph отметили, что российский дрон способен легко выводить из строя бронетехнику ВСУ, даже несмотря на свои небольшие размеры. Авторы статьи указали, что самые большие проблемы «Ланцет» доставляет артиллеристам.