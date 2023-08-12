Донецк, 12 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Шестеро российских бойцов во время отражения атаки ВСУ в районе Старомайорска обратили в бегство 30 украинских военных и ещё нескольких взяли в плен. Об этом 12 августа рассказал РИА Новости один из попавших в плен украинцев Сергей Щербина.

Он сообщил, что командование ВСУ бросило его подразделение в одну из самых горячих точек, несмотря низкий дух и слабую подготовку тех, кто там состоял. Когда украинские военные заняли окопы, и по ним стал стрелять российский танк, Щербина испугался и залёг в окопе.

«Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», — сказал пленный.

Щербина рассказал, что его мобилизовали, остановив на улице, и добавил, что насильно мобилизованных в ВСУ — большинство. Он подчеркнул, что в украинской армии низкий боевой дух, процветает пьянство.

Пленный также отметил, что российские бойцы более мотивированы на участие в боях. В плену с ним обходятся хорошо, сообщил Щербин, при этом украинская пропаганда утверждает обратное.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой попавший в плен военнослужащий ВСУ Владимир Карпенко рассказал, что его признали годным к службе в армию, несмотря на отсутствие большого пальца на руке. В военкомате посчитали это незначительным недостатком. Пленный сообщил, что в его роте было 85% ограниченно годных.

Карпенко также отметил, что командование бросило их бой, не объяснив задачу. Украинские военные по этой причине решили просто сидеть и ждать российских военнослужащих, чтобы сдаться в плен.