СМИ: российские и китайские хакеры получили переписку британских дипломатов
INews: хакеры из России и КНР получили доступ к переписке британских дипломатов
Лондон, 12 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Хакеры из России и Китая в 2021 году получили доступ к системе министерства иностранных дел Великобритании, но правительство страны не стало оглашать это. Об этом 12 августа сообщило издание INews со ссылкой на британский Центр правительственной связи.
Источник газеты утверждает, что в результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД. В центре связи сообщили, что доступ к этой информации «вероятно, случайно» предоставил один из сотрудников ведомства, когда открыл полученное по электронной почте заражённое письмо.
«Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объём информации», — говорится в статье.
Отмечается, что хакеры якобы не добрались до секретной информации, но получили данные переписки между послами и дипломатами за рубежом. Как пишет газета, эти сведения теоретически способны ухудшить отношения между стратегическими партнёрами. В статье уточняется, что сами атаки при всём этом не были скоординированы Россией и Китаем.
Как передавало ИА Регнум, Британия обвинила Россию в причастности к хакерской атаке на избирательную комиссию королевства. Хакерское нападение на компьютерную систему избиркома произошло в 2022 году, в результате чего злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. В ведомстве отметили, что нападение могло коснуться десятков миллионов граждан Британии. В центре добавили, что в течение 10 месяцев якобы собирали «свидетельства российской активности».