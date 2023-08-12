Лондон, 12 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Хакеры из России и Китая в 2021 году получили доступ к системе министерства иностранных дел Великобритании, но правительство страны не стало оглашать это. Об этом 12 августа сообщило издание INews со ссылкой на британский Центр правительственной связи.

Иван Шилов ИА Регнум

Источник газеты утверждает, что в результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД. В центре связи сообщили, что доступ к этой информации «вероятно, случайно» предоставил один из сотрудников ведомства, когда открыл полученное по электронной почте заражённое письмо.

«Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объём информации», — говорится в статье.

Отмечается, что хакеры якобы не добрались до секретной информации, но получили данные переписки между послами и дипломатами за рубежом. Как пишет газета, эти сведения теоретически способны ухудшить отношения между стратегическими партнёрами. В статье уточняется, что сами атаки при всём этом не были скоординированы Россией и Китаем.

Как передавало ИА Регнум, Британия обвинила Россию в причастности к хакерской атаке на избирательную комиссию королевства. Хакерское нападение на компьютерную систему избиркома произошло в 2022 году, в результате чего злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. В ведомстве отметили, что нападение могло коснуться десятков миллионов граждан Британии. В центре добавили, что в течение 10 месяцев якобы собирали «свидетельства российской активности».