Киев, 12 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Власти Украины рассматривают возможность отмены безвизового режима с Израилем из-за «пророссийской» позиции последнего на международной арене, а также намерены исключить страну из формата «Рамштайн». Об этом 11 августа сообщило украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене», — указывается в статье.

Отмечается, что также украинские власти предлагают исключить Израиля из встреч формата «Рамштайн», в рамках которого Киев обсуждает поставки вооружения ВСУ со своими союзниками. По утверждению источника, с израильской стороны существует «реальная угроза» утечки информации о ходе этих встреч.

Также указывается, что ещё одной из причин решения об отмене безвизового режима является отказ властей Израиля поставлять оружие на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у границ страны стало появляться оружие, которое западные страны поставляли Украине. По его словам, это одна из причин того, почему Тель-Авив не поставляет вооружения Киеву.

Позднее посольство Украины в Израиле обвинило еврейское государство в том, что они выбрали путь тесного сотрудничества с Россией. Дипмиссия призвала израильскую сторону изменить свою позицию и поддержать Киев поставками военной помощи.