Киев, 12 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудникам полиции Украины и инспекторам по парковке разрешили проводить осмотр и конфисковывать автомобили, не привлекая понятых. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба МВД страны.

Kyrylo Chubotin/Global Look Press

«Теперь полицейские смогут осматривать и конфисковывать автомобили без привлечения понятых», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае конфискации автомобиля таким образом правоохранители обязаны вести фото — или видеосъёмку. Нововведение приняли на заседании правительства.

Ранее на Украине разрешили изымать автомобили, если за рулём выявляли нетрезвого водителя. При необходимости автотранспорт передают для нужд ВСУ.

В июле 2023 года военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что силовые ведомства Украины начали готовиться изымать автомобили и другую технику у гражданского населения. В ходе рейдов военные заходили на частные предприятия и фермы, чтобы получить информацию об автопарке. Наибольший интерес представляли внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.