Москва, 12 августа, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке, сообщил 12 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

РИА Новости Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Вооруженных сил России по целям ВСУ

«Расчётами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделения иностранных наёмников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке», — сказал он.

Также российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Райское.

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Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России 11 августа заявили, что российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Объект располагался под Запорожьем.

В конце июля российские военные нанесли точный удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Также ВС России 25 июля нанесли удар по базе иностранных наёмников ВСУ в Черкасской области.

В августе украинский пункт управления беспилотной авиацией уничтожили российские артиллеристы у посёлка Новодонецкого в ДНР.

Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено около пяти тысяч иностранных наёмников, еще столько же уже покинули территорию Украины, отметили в российском оборонном ведомстве.