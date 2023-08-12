Дербент, Дагестан, 12 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пострадавший в результате взрыва газа в Дербенте 14-летний ребёнок получил ожоги 95% поверхности тела и в крайне тяжёлом состоянии подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что двоих пострадавших из-за хлопка газа детей выписали домой в удовлетворительном состоянии, и сейчас в больнице оказывают медицинскую помощь ещё троим пострадавшим.

«Ребёнок 14 лет с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции лёгких, он в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё двое пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии — у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60%.

«Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Дербенте в двухэтажном частном жилом доме на улице Шахбазова, 61 прогремел взрыв. В результате пострадали пять человек и выбило стёкла в доме.

До этого в квартире многоквартирного дома в Махачкале взорвалась газовая смесь без последующего возгорания. В работах по ликвидации последствий происшествия принимали участие 75 человек.