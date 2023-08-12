Лондон, 12 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Украина не получит бесполётную зону за счёт поставок западных систем ПВО, поскольку Запад не хочет оказаться втянутым в прямой военный конфликт с Россией, заявил экс-агент MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать её невозможно — это втянет нас в войну», — заявил Крук.

По мнению бывшего британского разведчика, российские системы ПВО — лучшие в мире, поэтому западные поставки в любом случае не оправдают надежд Киева.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя заявление главы офиса украинского президента Михаила Подоляка в конце июля о том, что Киеву нужно 10-12 систем ПВО Patriot, российский эксперт Юрий Кнутов рассказал, что это были бы слишком большие затраты для НАТО, и США не станут тратиться так сильно для Украины.

По данным эксперта, один новейший Patriot стоит четыре — шесть миллиардов долларов. К тому же у США в наличии нет сразу такого количества комплексов, на которое надеется Киев, а производство этих вооружений требует времени. Остаётся вариант забрать ПВО у партнёров по НАТО, например, из Германии.

Киеву приходится рассчитывать лишь на старые версии, которые не годятся в качестве противоракетной обороны (ПРО). К тому же если не использовать комплексы в многоступенчатой системе, как это делается в НАТО, эффекта от них не будет, сказал российский эксперт.

В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил, что российские Вооружённые силы будут уничтожать ракеты Patriot и что эта система неэффективна в противостоянии с российскими вооружениями.