Одесса, Украина, 12 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Морские пляжи в Одесской области официально открыты для отдыха. Об этом 12 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Zuma/TASS

«Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписан совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю», — написал он.

Глава администрации отметил, что сейчас в регионе для отдыха открыты шесть пляжей, однако это число будет увеличиваться по мере проведения проверок.

Кипер уточнил, что на пляжах можно будет находиться с 08:00 до 20:00, однако выход в Чёрное море на любых плавсредствах, за исключением принадлежащих спасателям, запрещён.

Также он указал, что пляжи для отдыха необходимо оборудовать защитными сетями, исключающими попадание мин, а также наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями. По словам Кипера, в данный момент качество воды в Чёрном море улучшилось и стало отвечать всем санитарным нормам.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня горсовет Одессы сообщил, что пляжи Одесской области непригодны для купания, так как в регионе выявили возбудителя холеры. Отмечалось, что из-за этого имеется реальная опасность для здоровья людей.

До этого в Чёрном море у побережья Одесской области обнаружили возбудителей инфекционных заболеваний — холерную палочку, ротавирус, сальмонеллу. Также в воде обнаружили яйца гельминтов.