Челябинск, 12 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Двое неизвестных в масках обстреляли молодого человека около подъезда одного из жилых домов. Об этом 12 августа сообщил очевидцы произошедшего в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

В группе «ЧП и ДТП. Регион 74» во «ВКонтакте» уточняется, что стрельба произошла поздно вечером 11 августа на Гражданской улице.

«Двое, спрятав лица, подошли к молодому человеку и несколько раз выстрелили в него из оружия. Первый выстрел был в воздух, следующие — «на поражение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полиция начала проверку после стрельбы для установления всех обстоятельств и участников инцидента.

На выложенном в сеть видеоролике видно, что молодой человек смог скрыться от нападавших в подъезде дома, а злоумышленники сбежали с места стрельбы.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 августа не менее двух человек погибли при стрельбе в ресторане быстрого питания в городе Филадельфия в штате Пенсильвания. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второго госпитализировали, и он скончался позднее в больнице.

До этого полиция задержала 34-летнего жителя Волгограда, который устроил в июне стрельбу в одном из кафе города и ранил троих мужчин. Мужчине может грозить до десяти лет заключения.